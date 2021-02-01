 فيديو.. كرم جبر: أي فنانة تسيء لبلدها يجب أن تقف عند حدها - بوابة الشروق
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فيديو.. كرم جبر: أي فنانة تسيء لبلدها يجب أن تقف عند حدها


نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 2:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 2:39 ص

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن «أي فنانة تسيء لبلدها يجب أن تقف عند حدها»، موضحًا أن «الفنان زعيم وقدوة للمجتمع».

وعلق جبر خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، على ظاهرة الإساءة للبلد: «إيه التفاهة وقلة الأدب دي، كل يوم نفتح 3 مصانع و20 مدينة جديدة ومحدش بيتكلم عنها ويبقى رقم واحد على المواقع كلام تافه لفنانة ويتم تشويه إيجابيات».

وتابع: «قضينا على فيروس سي في سنتين بمبادرة الرئيس السيسي والطرق الجديدة تمتص على الانفجار السكاني وعلينا الانتباه لمحاولات التحريض التي تبث عبر الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية».

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