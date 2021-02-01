احتجاجات في تركيا للمطالبة بالافراج عن طالبين معتقلين

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احتج طلاب وسياسيون معارضون في إحدى جامعات اسطنبول اليوم الإثنين مطالبين بالإفراج عن طالبين تم اعتقالهما بسبب ملصق يصور أقدس موقع إسلامي وعليه أعلام لحركة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس.

وتخضع جامعة بوجازيتشي المرموقة للحصار منذ أسابيع بعد تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا جديدا للجامعة مقربا من الحزب الحاكم.

ومنذ ذلك الحين نظم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس احتجاجات سلمية، لكن اشتباكات اندلعت أيضًا مع الشرطة.

وقالت حركة تضامن بوغازيتشي إن 30 شخصا اعتقلوا اليوم الاثنين وأظهرت لقطات فيديو حراس الأمن وهم يدفعون ويطاردون المتظاهرين. وكان حاكم اسطنبول قد حظر بالفعل المظاهرات في المنطقة متذرعا بالقيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال عمر فاروق أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ، إن 100 شخص اعتقلوا.

كان اعتقال اثنين من الطلاب في نهاية الأسبوع مرتبطًا بعرض فني في الحرم الجامعي تضمن ملصقًا للكعبة المشرفة في مكة ، حيث يصلي المسلمين.

إلى جانب ذلك، كانت هناك أعلام رمزية لحركة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وصورة لمخلوق أسطوري نصف امرأة ونصف ثعبان.

وبينما لم يشر إردوغان مباشرة إلى الطلاب المعتقلين، قال لأعضاء حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه "أنتم لستم الشباب الذين يخربون".

قال محامي الطالبين ليفينت بيسكين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الطالبين متهمان بـ "التحريض على الكراهية".

وقال إنه "لم تكن هناك جريمة على الإطلاق" ، مضيفًا أن الحدث الصغير داخل الحرم الجامعي تم الترويج له على نطاق واسع بسبب تقارير في وسائل الإعلام الصديقة للحكومة وتعليقات السياسيين.

لم يقم الاثنان بالعمل الفني، ومازال الشخص الذي قام به مجهول الهوية وأنهما قاما فقط بتعليقه .