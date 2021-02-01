الاتحاد الإيطالي يجري تحقيقا بشأن مشاجرة إبراهيموفيتش ولوكاكو

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين عن إجراء تحقيق بواسطة قاضي رياضي في واقعة مشاجرة السويدي زالاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر في مباراة بمنافسات كأس إيطاليا.

وحصل الثنائي إبراهيموفيتش ولوكاكو على بطاقة صفراء بسبب المشاجرة التي نشبت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد نهاية الشوط الأول من المباراة التي فاز بها إنتر 2 / 1.

وذكر الاتحاد الإيطالي عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أن ممثل الادعاء قرر استدعاء الحكم باولو فاليري لتقديم شهادته في الواقعة وتحديد العقوبات التي حصل عليها كلا اللاعبين خلال المباراة.

ويبدو أنه تقرر إجراء التحقيق بسبب احتمالية وجود جوانب عنصرية محتملة في الواقعة، وذلك بعدما كتب إبراهيموفيتش عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " لا مكان للعنصرية في عالم زالاتان".

وسيتم استخدام لقطات الفيديو وتسجيلات الصوت خلال الشجار الذي دار بين لوكاكو وإبراهيموفيتش، لتحديد بعض الكلمات التي فشل الحكم في ملاحظتها.

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض للطرد بعدما حصل على إنذار آخر خلال الشوط الثاني من المباراة، ليتم إيقافه لمباراة واحدة.

وسيغيب لوكاكو عن مواجهة فريقه أمام يوفنتوس في الدور قبل النهائي من المسابقة، بسبب تكرار الإنذارات.