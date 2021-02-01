قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن دور المجلس مكافحة الإعلام الفضائحي أو إعلام الفضائح، متابعًا: «شاهدنا فضيحة واغتيال معنوي لسيدة في المحلة قبل أن تظهر الحقيقة ويثبت عدم صحة كل ما تم تداوله».

وأضاف جبر خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الأحد: «أقدم للسيدة الجليلة الاعتذار ويجب على الجميع الاعتذار لها فما حدث جريمة وبعض المواقع مازالت تنشر الأخبار ويجب حذفها حتى ننتصر للأخلاق».

وتابع أن ثاني قضية هي قضية طبيب الأسنان وما أثير حولها والإسراف في استخدام ألفاظ مسيئة، معلقًا: «الفنان الذي ظهر تحدث بشكل وقح وفج لا يمت للفن بصلة وهو أمر غير مقبول».

وأوضح أن «دور الإعلام التنوير وكشف الفساد ولكن دون فضائح وتشهير لأننا ندافع عن حماية الأخلاق وسمعة الأشخاص»، مطالبًا وسائل الإعلام بعدم نشر القضايا الأخلاقية.

