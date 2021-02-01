تراجع أعداد السائحين في سنغافورة إلى أدنى مستوى منذ 4 عقود بسبب كورونا

تراجعت أعداد الزوار الوافدين إلى سنغافورة إلى 2.7 مليون سائح في العام الماضي، لتسجل بذلك بذلك أدنى مستوى لها منذ نحو أربعة عقود، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الاثنين.

يأتي ذلك بعد أن تم فرض قيود عالمية وغير مسبوقة على إجراءات السفر، بالإضافة إلى إغلاق الحدود بين الدول، بسبب تفشي جائحة كورونا المسببة لمرض "كوفيد-19".

ونقلت الصحيفة عن مجلس السياحة السنغافوري القول اليوم الاثنين، إن جميع الوافدين خلال العام الماضي وصلوا إلى البلاد خلال أول شهرين من العام تقريبا، وانخفضت نسبة العدد الإجمالي للسائحين بواقع 85.7% بالمقارنة مع الوافدين في عام 2019 بأكمله.

كما تراجعت عائدات السياحة بنسبة 78.4% لتصل إلى 4.4 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

وتصل أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة إلى 59 ألفا و536 حالة، بعد أن سجلت البلاد 29 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. كما تستقر الوفيات عند 29 حالة، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز".