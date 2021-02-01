أونج سان سو كي تدعو شعب ميانمار إلى رفض استيلاء الجيش على السلطة

قال حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار اليوم الاثنين، إن زعيمته أونج سان سو كي دعت جماهير الشعب لرفض الانقلاب العسكري والاحتجاج عليه.

وذكرت الرابطة في بيان حمل اسم الزعيمة أونغ سان سو كي - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "تصرفات الجيش هي أعمال تهدف لإعادة البلاد إلى نظام ديكتاتوري".

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في انقلاب على حكومة أونج سان سو كي ،التي اعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له، أنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.