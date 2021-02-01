المحكمة العليا ترفض الإفراج بكفالة عن قطب الإعلام في هونج كونج

رفضت المحكمة العليا إطلاق سراح قطب الإعلام في هونج كونج جيمي لاي بكفالة اليوم الاثنين لدى عودته إلى المحكمة بعد اتهامه بانتهاك قانون الأمن القومي في المدينة.

وقضت المحكمة بأن لاي، الذي يملك صحيفة آبل ديلي الديمقراطية، سوف يظل رهن الاحتجاز حتى نهاية شباط/فبراير على الأقل انتظارا لمحاكمته.

ووجهت السلطات إلى لاي، وهو منتقد صريح للصين ومدافع عن الديمقراطية في هونج كونج، اتهامات بانتهاك قانون الأمن القومي في أوائل ديسمبر، بعد أن داهمت الشرطة مقر مجموعته الإعلامية "نيكست ديجيتال".

وكان قد تم إطلاق سراح الرجل 72 عاما بكفالة في أواخر ديسمبر بعد فوزه بدعوى استئناف ووضعه قيد الإقامة الجبرية، مع منعه من النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث علنا.

ومع ذلك، رفعت حكومة هونج كونج دعوى للطعن ضد حكم الإفراج بكفالة عن لاي، وأحالت القضية إلى أعلى محكمة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المحلية في هونج كونج أنه خلال جلسة اليوم الاثنين، طالب الادعاء بعدم الإفراج بكفالة عن أولئك المشتبه في انتهاكهم قانون الأمن القومي.

وطعن محامو الدفاع عن لاي في موقف الادعاء بموجب مبادئ افتراض البراءة والحق في الحرية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة.

وكان اعتقال لاي جزءا من حملة إجراءات صارمة أوسع نطاقا ضد المعارضين بعد عام من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وتم تقييد تحركاتهم وفق قانون الأمن الجديد الذي يستهدف أنشطة الانفصال والتخريب والتواطؤ مع القوى الأجنبية والإرهاب.