نقيب المحامين: غايتي النهوض برسالة المحاماة والعودة بها إلى ما كانت عليه

قال نقيب المحامين جائي عطية، أنه لم يأت للنقابة، للتباهي بأنه نقيب المحامين، "عندي كتير جدا مما أتباهى به ويرضيني، ولا جدال أن موقع نقيب المحامين هو شرف لي، ولكن غايتي كانت ولا تزال أن أنهض برسالة المحاماة وأعود بها إلى ما كانت عليه في الزمن الجميل الذي عاصرته، وأن تكون صورة المحامي في عيون الناس كما كانت في الزمن الفائت، وهذا واجب ومهمة ورسالة يتعين عليّ القيام بها".



وأضاف عطية، فى تصريحات له اليوم، أن هذا هو مضمون الرسالة التي أرسلها منذ 3 أيام عبر صفحته على فيسبوك، موضحا: "لم تكن استقالة، ولكنني في رسالتي التي أنهض بها مقتنعا بوجوبها ألاقي إعاقة من أناس لا أعتقد أنهم ينتمون للمحاماة حقا وإن انتسبوا إليها اسما؛ لأن المحاماة أدب في الأخلاق والسلوك، ولا أتصور المحاماة بلا أدب، فهناك تقاليد تحكم المحاماة منذ كانت وحتى اليوم، وهذه التقاليد يجب أن تحترم".



وذكر نقيب المحامين، أنه ينهض بمهام شاقة جدا منذ تولى المنصب في 19 مارس 2020، كما أن أمامه مهام كبرى يسعى لتحقيقها، ومن المؤسف أن يجد أناس مهتمة بأشياء هامشية.