اعتقالات واتهامات لمشاركين في مسيرة بفيينا ضد إجراءات فيروس كورونا

ألقت الشرطة النمساوية القبض على عدة أشخاص ووجهت تهم لـ 850 حالة بعد أن انضم الآلاف إلى احتجاج غير مصرح به ضد إجراءات احتواء فيروس كورونا في فيينا يوم الأحد.

وقالت الشرطة في العاصمة النمساوية في وقت متأخر من يوم الأحد، إن شرطيين اثنين على الأقل أصيبا بجروح بعد أن هاجمهما محتجون.

وتابعت الشرطة أن التهم الموجهة تشمل انتهاك لوائح فيروس كورونا ومقاومة سلطة الدولة.

وأضافت أن أحد المنظمين المعروفين جيدا في مثل هذه الاحتجاجات كان من بين المعتقلين، دون الكشف عن هويته. ويشتبه في أن هذا الرجل ركل شرطيًا في ظهره.

وقدرت الشرطة أن حوالي 5000 شخص قد تجمعوا في العاصمة النمساوية فيما وصفه المنظمون بـ "مسيرة فيروس كورونا" على الرغم من حظر مثل هذه التجمعات.

وأفاد مراقبون في مكان الحادث أن الحالة المزاجية أصبحت عدوانية بشكل متزايد. وكان من بين المشاركين متطرفون يمينيون معروفون.

وكانت الشرطة قد رفضت يوم الجمعة طلبات تنظيم عدة مظاهرات مقررة يوم الأحد بمشاركة 15 ألف مشارك في فيينا.