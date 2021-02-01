 هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 992 ألفا و75 والوفيات 14 ألفا و108 - بوابة الشروق
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هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 992 ألفا و75 والوفيات 14 ألفا و108

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 10:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 10:27 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا، إلى 992 ألفا و75 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 14 ألفا و108 حالة.

ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 12 ألفا و910 أشخاص من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 48 أسبوعا.


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