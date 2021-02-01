معيط: الإصلاح الاقتصادي وضع مصر في مصاف الدول الأكثر نموا بالعالم

أكد محمد معيط وزير المالية، أن الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة والشعب العظيم وضعتها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي "مصر تنطلق 2018-2020".

وقال معيط، إن الإرادة السياسية القوية والشجاعة ومساندة الشعب المصري العظيم ساهموا في تحقيق هذا النمو مع الاصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن القيادة السياسية، ومنذ عام 2014 والحكومات المتتالية، تحملت مسئولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب، والوصول إلى بر الأمان بدعم من الشعب المصري العظيم وتأييد القيادة السياسية.

وأوضح أنه لولا الإصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين؛ نظرا لتعامله مع أزمات سابقة وتخطاها بنجاح وهو ما يحدث حاليا مع الاقتصاد المصري.