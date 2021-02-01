الأمم المتحدة: إحراز تقدم كبير في طريق الديمقراطية بليبيا

أشادت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، بما وصفته بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في طريق الديمقراطية بليبيا.



وأضافت ويليامز، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، صباح الاثنين، إن الأمم المتحدة تسعى إلى إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، مؤكدة أن الليبيين ملتزمون بإجراء الانتخابات في المواعيد المقررة.



وأشار إلى إحراز تقدم كبير في مسار المصالحة الوطنية الليبية، ووجود قائمة متنوعة من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة.



وجددت رفض الأمم المتحدة لأية تدخلات أجنبية في الشأن الليبي، ذاكرة أن هذا الأمر يعرقل مسيرة الديمقراطية.