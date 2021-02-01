مدير دراسات مناعة بواشنطن: فيروس «نيباه» غير معدي مثل كورونا

قال مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن طلال النصولي، إن سلالات كورونا الجديدة المكتشفة ببريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، تحدث بها تغيرات، موضحًا أن التغيرات ناتجة عن انتشار المرض بسرعة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» مع الإعلامية كريمة عوض، مساء أمس الأحد، أن اللقاح يعطى عدة أجسام مضادة لمواجهة التغيرات في كورونا حتى الآن، قائلًا إن اللقاحات الجديدة مهمة جدًا للتغلب على تحورات الفيروس.

وتوقع حدوث تحورات جديدة لفيروس كورونا، متابعًا: «علينا أن نغلق الباب أمام الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمرجعية وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية، فأنا حصلت على جرعتي لقاح كورونا، ولدى مناعة 96% ضد فيروس كورونا».

وأردف مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن أن «شراسة كورونا تستطيع القضاء على الكرة الأرضية كلها، ما لم نحافظ على التباعد الاجتماعي»، مؤكدًا أن فيروس نيباه غير معدي مثل كورونا.

وتابع: «المناعة ضد نيباه تحتاج لأكل اللحم ولا ينتشر بالهواء، أما كورونا فهناك إحصائية تقول إن أكثر من 90% من مصابي الفيروس حول العالم، أخذوا العدوى من أشخاص لا تظهر عليهم أعراض».