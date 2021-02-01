 رئيس وزراء أستراليا: التقارير الواردة من ميانمار مثيرة للقلق - بوابة الشروق
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رئيس وزراء أستراليا: التقارير الواردة من ميانمار مثيرة للقلق

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 9:49 ص

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين، إن التقارير الواردة من ميانمار مثيرة للقلق، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة، وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأكد موريسون - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" - على دعم استراليا منذ فترة طويلة للتحول الديمقراطي في ميانمار بما في ذلك الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر الماضي.

وقد تواترت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد، وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.


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