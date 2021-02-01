باكستان تحصل على 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا

قال المستشار الصحي الباكستاني فيصل سلطان، اليوم الاثنين، إن بلاده تلقت أول دفعة من جرعات لقاح "كوفيد -19"، وهي عبارة عن 500 ألف جرعة من شركة "سينوفارم" الصينية.

وقال سلطان -عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني- "وصلت الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم"، معربا عن امتنانه للصين ولكل من قام على الأمر، مضيفا: "إنني أحيي عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية؛ لجهودهم، وسيكونون أول من يحصل على التطعيم".

وكانت باكستان بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع، بعدما حصلت الحكومة على 17 مليون جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 في إطار مبادرة "كوفاكس" لتوزيع اللقاح على الدول الفقيرة.

ووصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في باكستان إلى 546,428، بينما توفي 11,683 باكستاني جراء تداعيات الوباء، وذلك وفق بيانات موقع "وورلدوميترز إنفو" الذي يتابع إحصائيات كورونا في دول العالم.