بولندا تسجل 42 حالة وفاة جديدة مرتبطة بكورونا

سجلت بولندا، اليوم الاثنين، 42 حالة وفاة جديدة مرتبطة بمرض كوفيد-19 الذي ينتج عن فيروس كورونا، وهو ما يقل عن نصف عدد حالات الوفاة الجديدة التي تم تسجيلها أمس الأحد، وهي 98 حالة وفاة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه تم أيضا في بولندا تسجيل 2503 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة اليوم الاثنين، مقابل 4706 تم تسجيلها أمس الأحد، وفقا لوزارة الصحة.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في بولندا إلى مليون و515 ألفا و889 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في بولندا إلى 37222 حالة حتى اليوم الاثنين.

وتمكنت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة حتى الآن من توزيع مليون و176 ألفا و904 جرعات من لقاح كورونا.