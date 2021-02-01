السيطرة علي حريق مصنع فنان تشكيلي في أبو النمرس

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق التهم محتويات مصنع لتشكيل الجبس بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

كان العميد احمد عنب وكيل الحماية المدنية بالجيزة تلقي اخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بجوار إحدى المدارس بمنطقة عرب العش بابو النمرس.

وانتقلت 6 سيارات إطفاء وخزانين استراتيجيين وتمكنوا من محاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتبين أن المصنع على مساحة 2000 متر ملك فنان تشكيلي يدعى محمد نادر، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده إلى مصنع أخشاب مجاور.



وينفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد الحريق مع انتناب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة للتحقيق.