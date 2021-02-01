محافظ الغربية يتفقد الشوارع المطلوب رصفها في كفر الزيات وطنطا

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مركزي كفر الزيات وطنطا.



وبدأت الجولة بتفقد الشوارع التي سيتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية بمدينة كفر الزيات، كما تابع رفع الإشغالات من الشوارع وتطبيق الإجراءات الاحترازية.



كما تفقد محافظ الغربية آخر مراحل التطوير بمشروع محطة البيض بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا، والتي تحتوي على 8 عنابر، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، ثم اتجه المحافظ لتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية، وأعمال التطوير بميدان المحطة، والسيد البدوي وأعمال تطوير الكورنيش في مرحلته الثالثة بمدينة طنطا.



وأكد الدكتور رحمي، أنه يتابع تطور كل المشروعات بالمحافظة بشكل يومي من خلال الجولات المستمرة للتأكد من الالتزام بجميع المعايير المتفق عليها مع الشركات في التنفيذ وأن الانتهاء من المشاريع سوف يكون في الميعاد المحدد مسبقاً.



وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق وتشميع أحد المحال التجارية بشارع عمر زعفان بطنطا؛ لتعديه على حرم الطريق العام بشكل أدى إلى غلق الطريق.



رافق المحافظ خلال الجولة محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، والمهندس حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.