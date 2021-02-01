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كندا تعرب عن قلقها بشأن الوضع في ميانمار

ميانمار - ارشيفية
ميانمار - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 8:32 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 8:34 م

أعربت الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء التطورات في ميانمار، وإعلان حالة الطواري لمدة عام في البلاد.

وقال وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، في بيان له، "كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات الأخيرة لجيش ميانمار، حيث أعلنت حالة الطوارئ لمدة عام واحد، والسيطرة بشكل فعال على حكم البلاد، واحتجاز كبار قادة الحكومة المدنية".

وأضاف "كندا تدين بشكل لا لبس فيه هذه الأعمال التي تعرض للخطر عملية التحول الديمقراطي السلمية في ميانمار. لقد دعمت كندا تطوير المؤسسات الديمقراطية في ميانمار ودفعت إلى الأمام الحل السلمي للنزاعات".

وتدعو كندا جيش ميانمار إلى إطلاق سراح جميع الأفراد الذين تم اعتقالهم كجزء من هذه العملية ووقف جميع العراقيل التي تعترض العملية الديمقراطية على الفور، وفقا للوزير، الذي أكد أن بلاده ستواصل متابعة هذا الوضع عن كثب.

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