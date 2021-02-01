المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية يبحثان التحديات الأمنية في المنطقة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع السيد فرانسوا بيا، مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الخاص للأمن، عن التحديات الأمنية في المنطقة والقارة الإفريقية، في إطار مخاطر الإرهاب.

وأفادت وزارة الشؤن الخارجية المغربية، في بيان، بأن هذه المباحثات جاءت بعد رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، سلمها له الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، في شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف البيان أن المسؤولين بحثا أيضاً خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، مشيرا إلى أن اللقاء جاء مع بداية ولاية الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، على رأس الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، خلفا لنظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا.