وزير الهجرة اليوناني: مخيم كاراتيبي أصبح مجهزا لمواجهة الشتاء

أعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، أن مخيم اللاجئين كارا تيبي في جزيرة ليسبوس أصبح مجهزا إلى حد بعيد لمواجهة الشتاء.



وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة "دي تسايت" الألمانية، قال ميتاراكيس اليوم الاثنين:" لبينا المتطلبات الآن على سبيل المثال ما يتعلق بتزويد المخيم بمراحيض وأدوات استحمام".



وأشار الوزير اليوناني إلى أنه كان من الصعب توسيع نطاق المخيم في ظل وجود أشخاص يعيشون هناك بعد حريق ودمار مخيم موريا القديم.



وأضاف ميتاراكيس:" خطتنا هي بناء خمسة مخيمات جديدة وحديثة في الجزر حتى تتحسن الأوضاع في الشتاء المقبل"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى عدم إمكانية إنشاء نظام إيواء لأي عدد عشوائي من الأشخاص.



يذكر أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين يعيشون في الجزر في الوقت الراهن يبلغ 15 ألف شخص.



وفي رده على سؤال عن عمليات رد المهاجرين إلى البحر بشكل غير مشروع، قال الوزير اليوناني إن مجموعة عمل تابعة للوكالة الاوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) لم تتثبت من وقوع ممارسات غير مشروعة " ونحن ككل بلد لدينا الحق والواجب في حماية حدودنا ونحن نفعل ذلك بما يتوافق مع التعليمات الأوروبية والقانون الدولي".