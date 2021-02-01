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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي وإن كان بوتيرة أبطأ.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي تصدره مؤسسة كايشين الخاصة إلى 5ر51 نقطة خلال يناير الماضي بحسب البيانات المعدلة مقابل 53 نقطة خلال كانون ديسمبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.

وأشار منتجو السلع في الصين إلى استمرار نمو الإنتاج خلال كانون يناير الماضي ليواصل النمو المطرد على مدى 11 شهرا. في الوقت نفسه فإن معدل النمو كان الأقل منذ أبريل الماضي. وتزامن تباطؤ وتيرة نمو إنتاج قطاع التصنيع مع زيادة إجمالي الطلبيات الجديدة في بداية العام الحالي.

وتشير البيانات إلى أن هذا الاتجاه جاء جزئيا نتيجة تجدد التراجع في طلبيات التصدير والتي انخفضت لأول مرة منذ ستة أشهر.