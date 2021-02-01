بايدن: ندرس إعادة فرض عقوبات على ميانمار بعد الاعتداء على الديمقراطية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إعادة فرض عقوبات على ميانمار بعد الاعتداء على الديمقراطية.

وشدد بايدن، على أن بلاده ستعمل على محاسبة المنقلبين على الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

واستولى الجيش في ميانمار على السلطة بعد اعتقال الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم.

وقال بيان بثه التلفزيون العسكري إن كل السلطات منحت للقائد الأعلى للجيش وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام.

وجاء الانقلاب في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات.