مسؤول في فتح: حوار الفصائل الفلسطينية سيبدأ في القاهرة 8 فبراير

أعلن مسؤول في حركة فتح، بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، أن حوار الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة سيبدأ في القاهرة في الثامن من الشهر الجاري.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، في تصريح صحفي مكتوب، إن الوفود المشاركة في الحوار ستصل إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري.

وأضاف الرجوب: "ذاهبون إلى حوار القاهرة، كما قال الرئيس عباس بعقول مفتوحة، من أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها الشعب الفلسطيني وتخدم قضيتنا العادلة".

ومن المقرر أن تبحث الفصائل الفلسطينية في القاهرة آليات إجراء الانتخابات العامة بما في ذلك ترتيبات المراقبة القضائية وإمكانية تشكيل قوائم مشتركة.

وأصدر عباس منتصف الشهر الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

وكان تقرير ذكر أنه تقرر إرجاء عقد اللقاء من الخامس من فبراير الجاري إلى منتصف الشهر، في ظل ضغوط عربية وإقليمية تصر على ذهاب حركة فتح موحدة للقاء من خلال إبرام صلح بين الرئيس عباس والقيادي السابق بها محمد دحلان.