صناعة النواب: استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية لاستيضاح خطة عملها وحجم الأرقام المحققة

قال النائب معتز محمد محمود إن اللجنة بدأت منذ أول اجتماعات عملها بإرسال عدد من الخطابات والرسائل لعدد من الوزارات لاستيضاح خطة عمل هذه الوزارات والوقوف على حجم الأرقام المحققة.

وأوضح محمود أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع كل وزراء المجموعه الاقتصاديه، وستكون حلقة وصل ومنسق بين كل الجهات الحكومية والمستثمرين.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم، أن اللجنة أرسلت خطاب إلى رانيا المشاط وزيرة الاستثمار لبيان حجم القروض لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة وإجماليها وماذا تم بها وهل الدوله استفادت بهذه القروض أم لا.

وتابع أن اللجنة أرسلت خطاب إلى علي مصيلحي وزير التموين، للاستفسار عن موقف شركات القاهرة للصناعات الغذائية، وموقف شركات السكر وهل تكسب أم لا، وتم إرسال خطاب لوزير الزراعة أيضا.

وأوضح محمود أن لجنة الصناعة هدفها التنسيق بين كل الجهات والمستثمرين "مينفعش خطة وزارة الصناعة تبقى زي سوق للطماطم. مينفعش الصناعة تمشي كدا السنة دي. تزرع كل الناس طماطم والعام القادم كل الناس متزرعش طماطم لا بد من خطة ورؤية واستراتيجية واضحة إيه الصناعات الموجوده وإيه المطلوب، وهل عندي عجز في الصناعات المحلية وإيه اللي ممكن نعمله هنا في مصر".

وأردف أن الدولة عليها إقرار حوافز للمستثمرين لأن الدول الأوروبية بتقر دعم للصناعات بدعمها بطريق غير مباشر من خلال إعفاءات رسوم نقل الطرق وغيرها حوافز بطريقة غير مباشرة.