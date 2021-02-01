صناعة النواب: استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية لاستيضاح خطة عملها وحجم الأرقام المحققة

قال النائب معتز محمد محمود إن اللجنة بدأت منذ أول اجتماعات عملها بإرسال عدد من الخطابات والرسائل لعدد من الوزارات لاستيضاح خطة عمل هذه الوزارات والوقوف على حجم الأرقام المحققة.
وأوضح محمود أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع كل وزراء المجموعه الاقتصاديه، وستكون حلقة وصل ومنسق بين كل الجهات الحكومية والمستثمرين.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم، أن اللجنة أرسلت خطاب إلى رانيا المشاط وزيرة الاستثمار لبيان حجم القروض لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة وإجماليها وماذا تم بها وهل الدوله استفادت بهذه القروض أم لا.
وتابع أن اللجنة أرسلت خطاب إلى علي مصيلحي وزير التموين، للاستفسار عن موقف شركات القاهرة للصناعات الغذائية، وموقف شركات السكر وهل تكسب أم لا، وتم إرسال خطاب لوزير الزراعة أيضا.
وأوضح محمود أن لجنة الصناعة هدفها التنسيق بين كل الجهات والمستثمرين "مينفعش خطة وزارة الصناعة تبقى زي سوق للطماطم. مينفعش الصناعة تمشي كدا السنة دي. تزرع كل الناس طماطم والعام القادم كل الناس متزرعش طماطم لا بد من خطة ورؤية واستراتيجية واضحة إيه الصناعات الموجوده وإيه المطلوب، وهل عندي عجز في الصناعات المحلية وإيه اللي ممكن نعمله هنا في مصر".
وأردف أن الدولة عليها إقرار حوافز للمستثمرين لأن الدول الأوروبية بتقر دعم للصناعات بدعمها بطريق غير مباشر من خلال إعفاءات رسوم نقل الطرق وغيرها حوافز بطريقة غير مباشرة.