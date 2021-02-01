إيرادات العراق من مبيعات النفط للشهر الماضي تقترب من 5 مليارات دولار

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، بأن متوسط صادرات النفط الخام العراقي لشهر كانون ثان/يناير بلغ مليونين و868 ألف برميل يوميا.



وقال عاصم جهاد، في بيان صحفي، إن صادرات النفط العراقية للشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت أربعة مليارات و739مليون دولار، بسعر تجاوز في المتوسط 53 دولارا للبرميل الواحد.



وكان متوسط صادرات النفط الخام العراقية في ديسمبر، بلغ مليونين و846 ألف برميل يوميا. وحققت البلاد إيرادات مالية تجاوزت أربعة مليارات و213 مليون دولار، بمتوسط سعر بيع للبرميل نحو 48دولارا.