وفاة رجل إطفاء في الفيضانات التي اجتاحت شمال اليونان

لقي رجل إطفاء حتفه، اليوم الاثنين، جراء الفيضانات الغزيرة التي اجتاحت شمال اليونان بسبب ذوبان الثلوج وهطول الأمطار الغزيرة.



وغمرت المياه أجزاء كبيرة من المنطقة بالقرب من الحدود التركية منذ أمس الأحد.



وذكرت إذاعة سكاي اليونانية اليوم الاثنين، إن النهر الذي يشكل الحدود بين اليونان وتركيا، المعروف باسم إيفروس في اليونان وميريك في تركيا، فاض على ضفافه في عدة أماكن مما أدى إلى فيضانات في القرى والحقول.



وقال نائب الحاكم الإقليمي لشمال شرق اليونان ديميتريس بيتروفيتس للإذاعة: "للأسف فقد أحد رجال الإطفاء حياته".



وأضاف أن المياه جرفت سيارة رجل الإطفاء، ولقي حتفه غرقاً.



بيد أن في قرية أبالو تم تجنب وقوع كارثة عندما أنقذت فرقة الإطفاء 21 طفلا من سطح دار الحضانة الخاصة بهم في عملية واسعة النطاق ، وفقا لما ذكره الإذاعة الرسمية.



وهطلت أمطار غزيرة في شمال اليونان خلال الأيام القليلة الماضية مع تساقط الثلوج في الجبال.



وحدثت الفيضانات عندما ارتفعت درجة الحرارة فجأة يومي الأحد والاثنين ومن المتوقع حدوث المزيد من الفيضانات القادمة من الشمال في الأيام المقبلة.