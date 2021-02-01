 الجيش الألماني يبدأ في إرسال مساعدات للبرتغال لمكافحة كورونا بعد غد - بوابة الشروق
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الجيش الألماني يبدأ في إرسال مساعدات للبرتغال لمكافحة كورونا بعد غد

الجيش الالمانى - ارشيفية
الجيش الالمانى - ارشيفية
برلين - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 8:13 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 8:13 م

يعتزم الجيش الألماني البدء بعد غد الأربعاء في إرسال مساعدات للبرتغال المتضررة بقوة من جائحة كورونا.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية للجنة المختصة في البرلمان اليوم الاثنين أن من المنتظر إرسال 26 من أطقم الإسعاف و150 سريرا خلويا و50 جهاز تنفس اصطناعيا.

وأضافت الوزارة أن المساعدة ستتم إما في مستشفى مدني أو عسكري.

وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من الإفادة المقدمة من الوزارة إلى اللجنة اليوم الاثنين.

كانت البرتغال أغلقت حدودها في إطار مكافحة جائحة كورونا، ومنذ أمس الأحد حظرت الدولة التي تعتبر مقصدا سياحيا محببا، السفر من وإلى البلاد إلا لأسباب مقبولة، ووصف رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو كوستا وضع الجائحة في بلاده بأنه "سي للغاية".

وتعاني البرتغال بشدة من سلالة كورونا الإنجليزية التي تُعتبر أشد عدوى من النوع المعروف وهو السبب الذي جعل ألمانيا تفرض حظر دخول على القادمين من البرتغال منذ يوم الأحد الماضي.

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