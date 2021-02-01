 وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ينتقدون الانقلاب العسكري في ميانمار - بوابة الشروق
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وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ينتقدون الانقلاب العسكري في ميانمار

ستوكهولم - د ب أ:
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 11:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 11:48 ص

انتقد وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي، جيش ميانمار؛ لاستيلائه على السلطة، ودعوا إلى إطلاق سراح القادة المدنيين دون قيد أو شرط.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، عبر تويتر: "ندعو الجيش في ميانمار إلى احترام سيادة القانون ونتائج الانتخابات وحل النزاعات من خلال آليات قانونية".

وأضافت: "يجب إطلاق سراح جميع القادة المدنيين، وغيرهم من المحتجزين بشكل غير قانونى على الفور ودون قيد أو شرط".

وحثت وزيرة خارجية النرويج، إين إريكسن سورييد "القادة العسكريين في ميانمار على الالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات، وضرورة إطلاق سراح السياسيين المنتخبين ديمقراطيا".

وحث وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود: "جميع الأطراف على احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية وضبط النفس والسعي إلى حوار سلمي. وضرورة إطلاق سراح القادة المدنيين والمسؤولين الحكوميين".


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