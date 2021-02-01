انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول داعش غرب العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول داعش غربي البلاد.

وأوضحت الخلية في بيان أن عملية "أسود الجزيرة انطلقت بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غربي العراق بمشاركة قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغربي نينوى بتسعة محاور رئيسية، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم".

وتنفذ القوات العراقية بصورة متواصلة عمليات أمنية وعسكرية في مناطق متفرقة لتعقب فلول تنظيم داعش. وتمكنت خلال الشهر الماضي من إيقاع عدد كبير من قيادات التنظيم بينهم والي العراق في داعش، وذلك جنوبي محافظة كركوك.