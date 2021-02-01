أعلنت السفارة اليابانية في كابول، في بيان لها اليوم الاثنين، أن اليابان سوف تقدم 2. 122 مليون دولار، كمساعدات لأفغانستان، لدعم البرامج الإنسانية والتنموية في البلاد.



وجاء في البيان الذي نقلته قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الاقغانية، إن المساعدات ستمكن من تنفيذ 17 من مشاريع المساعدات الإنسانية والتنموية التي تنظمها منظمات مختلفة في أنحاء البلاد، بهدف تحسين سبل العيش من خلال نهج متعددة.



وقال البيان، إن اليابان تساهم في "برنامج جهود الإغاثة للمجتمعات والأسر الأفغانية" التابع لـ"الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان"، الذي يديره البنك الدولي، في رد فعل من جانبها على تفشي وباء كورونا العالمي المسبب لمرض "كوفيد- 19".



وأشار البيان، إلى أنه بعد صرف المبلغ الجديد الذي يقدر بـ2. 122 مليون دولار، سوف يصل إجمالي حجم المساعدات اليابانية التراكمية لأفغانستان منذ عام 2001 إلى 9. 6 مليار دولار.