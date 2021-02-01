حزب الله يعلن إسقاطه لطائرة إسرائيلية بدون طيار في لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة بدون طيار تابعة له في لبنان اليوم الاثنين، إلا أن حزب الله أعلن أنه هو من أسقطها.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر: "سقطت قبل قليل مسيرة تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي اللبنانية، وذلك خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان".

وأضاف أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات".

ونقلت قناة "المنار" التابعة لحزب الله بيانا صادرا عن "الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية" القول :"أسقطت المقاومة الإسلامية صباح اليوم الاثنين طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوب لبنان، وباتت في عهدة مجاهدي المقاومة".