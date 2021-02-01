الجيش في ميانمار يعتقل زعيمة البلاد أونج سان سوكي

اعتقل الجيش في ميانمار الزعيمة الفعلية للبلاد أونج سان سو كي، وفقا لما أعلنه حزبها اليوم الاثنين، بعد أيام من تصعيد التوترات مع الجيش ما اثار مخاوف من حدوث إنقلاب.

وقال "ميو نيونت" المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرئيس وين مينت والعديد من كبار المسؤولين الآخرين من الحزب اعتقلوا أيضا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وقال "ميو نيونت" عبر الهاتف من مدينة يانجون في ميانمار إنه يتوقع أن يأتي أفراد الأمن قريبا لاعتقاله أيضا، وقال: "أنا الآن في انتظار وصولهم"، مضيفا "لا أعتقد أن أي شخص يمكنه تخمين ما سيحدث بعد ذلك".

وأضاف أن "ثين أو" عضو اللجنة التنفيذية لحزب الرابطة من بين المعتقلين.

ورفض متحدث عسكري يوم الاثنين الماضي استبعاد وقوع انقلاب بعد زعمه بوجود تزوير محتمل في انتخابات فاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية ساحقة في نوفمبر الماضي.

وفي يوم الخميس الماضي، تم تداول صور لمركبات عسكرية مدرعة في يانجون ومدن أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقضت ميانمار قرابة خمسة عقود تحت الحكم العسكري قبل أن تبدأ عملية انتقال سياسي في عام 2010 شهدت إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين وإعلان حكم مدني جزئي.

وكانت سو كي، التي أمضت 15 عامًا رهن الإقامة الجبرية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ، من بين المفرج عنهم.

ووصلت سو كي إلى السلطة في أكثر انتخابات حرية في البلاد منذ عقود في عام 2015 وسط موجة من التفاؤل الشديد أثارت آمالًا واسعة النطاق لعصر ديمقراطي جديد في البلاد.