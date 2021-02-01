تراجع تاريخي في مبيعات الكحول بألمانيا بسبب كورونا

سجلت مبيعات الجعة في ألمانيا، في العام الماضي، تراجعا تاريخيا بسبب جائحة كورونا.



وحسبما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن اليوم الاثنين، فإن حجم الجعة المبيعة في العام الماضي بلغ 7ر8 مليار لتر بتراجع بنسبة 5ر5% مقارنة بعام 2019، وهذه هي أدنى كمية لمبيعات الجعة منذ تطبيق النسخة الجديدة لقانون ضريبة الجعة في عام 1993 الذي يعد أساس الإحصائية.



ويُعْزَى هذا التراجع في المقام الأول إلى حظر إقامة الاحتفالات والفعاليات الكبرى فضلا عن غلق المطاعم والحانات.



ولوحظ عودة الارتفاع على نحو سريع في الصيف مع السماح بإعادة فتح المطاعم آنذاك لفترة قصيرة.



يذكر أن استهلاك الجعة في ألمانيا يتراجع منذ سنوات.



وحسب الإحصائية الضريبية فإن 6ر82% من الجعة المستهلكة في 2020 تم بيعها في الداخل بتراجع بنسبة 5ر5% مقارنة بعام 2019، كما تراجع حجم التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ (-1ر13%) وفي المقابل زادت صادرات الجعة إلى الدول غير المنتمية إلى التكتل بنسبة 7ر3%.