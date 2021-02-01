رئيس البنك المركزي الهولندي يتوقع تحسن اقتصاد هولندا في النصف الثاني

قال رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت إن هولندا يمكن، أن "تتطلع إلى نصف ثانٍ من العام أفضل بكثير وحدوث انتعاش قوي للاقتصاد الهولندي" في ظل تقديم اللقاحات فرصة حقيقية لإنهاء الوباء.

ومع ذلك، حذر نوت من أن أعمال الشغب بسبب قيود فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد-19) وظهور سلالات متحورة من الفيروس في هولندا، وتراجع عدد جرعات اللقاح التي يتم تسليمها أكثر من المتوقع، كلها أمور ضارة على المدى القصير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس البنك المركزي الهولندي قوله في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني السياسي الهولندي "بويتنهوف" اليوم الأحد إن هذا يمكن أن "يؤجل اللحظة التي يمكننا فيها تحرير الاقتصاد قليلاً".

وقال نوت، وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إنه بغض النظر عن هذه العوامل، فإن مرونة الاقتصاد الهولندي تجعله "متفائلًا بحذر" بشأن النصف الثاني.

وأضاف أيضا أن برنامج التطعيم الهولندي، الذي يتأخر كثيرًا عن البلدان الأخرى، هو سباق ماراثون وليس عدو للمسافات القصيرة . "ولكن إذا تأخرت كثيرا في البداية، فمن الصعب تعويض ذلك في النصف الثاني من الماراثون."