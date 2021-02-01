 الحكومة الفلسطينية تمدد الإجراءات المعمول بها في إطار مكافحة كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 1 فبراير 2021 1:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

الحكومة الفلسطينية تمدد الإجراءات المعمول بها في إطار مكافحة كورونا

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 12:15 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 12:15 م
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن استمرار العمل بالإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من انتشار فيروس "كورونا" لمدة أسبوعين آخرين.

وقال اشتية - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين - إن الحكومة الفلسطينية ستحصل على الدفعة الأولى من اللقاح (50 ألف مطعوم)، وستبدأ بالتطعيم أواسط الشهر الجاري، وتوقع وصول الدفعة الثانية من المطاعيم نهاية شهر فبراير الجاري.

وحول الانتخابات، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني جميع الفلسطينيين المؤهلين للتصويت في الانتخابات العامة المقررة إلى تحديث بياناتهم، والتسجيل لغير المسجلين، مؤكدا ضرورة تآزر الفعاليات والأطر الوطنية في عملية إعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين إلى مسارها الطبيعي، مشيرا إلى توجيهه وزارة الصحة لإعداد بروتوكول طبي خاص بالعملية الانتخابية المرتقبة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك