موديرنا: البيانات تشير إلى أن تناول جرعتين تحديداً من لقاح كورونا أمر فعّال

قال رئيس شركة موديرنا، الدكتور ستيفن هوج، إن البيانات تشير إلى أن تناول جرعتين تحديداً من لقاح كورونا هو الفعّال، مشيراً إلى عدم توافر بيانات حول مدى نفع جرعة واحدة فقط.



وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن تصريحات هوج جاءت بعد يوم من تعليق مايكل أوسترهولم، عالم الأوبئة ومدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، حول أن أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يجب أن يحصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.



وأضاف هوج، في حوار تلفزيوني، أنه وبصفته طبيباً وعالماً "أركز حقاً على ما تقوله البيانات، وتُظهر البيانات التي حصلنا عليها من تجاربنا السريرية أن جرعتين أمر رائع، وجيدان جداً في الحماية من فيروس كورونا".