 تايلاند تسجل 793 حالة إصابة والإجمالي يرتفع إلى 19 ألفا و618 حالة - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل 793 حالة إصابة والإجمالي يرتفع إلى 19 ألفا و618 حالة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 9:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 9:59 ص

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند تسجيل 793 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ حصيلة الإصابات 19 ألفا و618 حالة.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين- أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 77 وفاة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.


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