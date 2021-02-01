كوبا: تسجيل أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة

سجلت كوبا أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون يوم واحد للمرة الأولى منذ بداية تفشي الوباء ، بحسب وزارة الصحة الكوبية يوم الأحد.

وقالت السلطات الصحية الكوبية إن 1012 حالة جديدة تم تسجيلها في غضون 24 ساعة في الجزيرة الكاريبية ، التي مرت حتى الآن من الوباء سالمة نسبيا. وتم إجمالا تسجيل حوالي 26000 حالة إصابة مؤكدة و 214 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد – 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الآن .

ولمنع المزيد من العدوى ، أمرت هافانا في نهاية الأسبوع شركات الطيران بتقليص عدد الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة والمكسيك وبنما وجزر الباهاما وجمهورية الدومينيكان وجامايكا وكولومبيا.

سيتم وضع الأجانب الذين يدخلون البلاد في الحجر الصحي في فنادق مخصصة وسيخضعون لاختبارين لفيروس كورونا في غضون خمسة أيام. سيتم عزل الكوبيين العائدين في مراكز للحجر الصحى .