 روسيا تدرس عرض الصين باستخدام لقاحها ضد كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 1 فبراير 2021 10:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

روسيا تدرس عرض الصين باستخدام لقاحها ضد كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 10:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 10:15 ص

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن موسكو تدرس عرض الصين بدخول لقاح الأخيرة ضد فيروس كورونا إلى الأسواق الروسية، مؤكدا إمكانية دخول لقاحات أجنبية إلى السوق الروسية إذا ثبت أنه فعال وآمن.

 

وأضاف ميدفيديف- في مقابلة مع وسائل الإعلام، حسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الاثنين- أن موسكو سوف تدرس هذه المبادرة بدقة، قائلا: "بالنسبة للقاحات الأجنبية، بالفعل ليس هناك الكثير من العروض... إذ تولي كل دولة الأولوية لاحتياجاتها لتطعيم سكانها، هذا أمر طبيعي بالتأكيد، ونتشارك هذا الموقف أيضا ... ورغم ذلك، ظهرت بعض المبادرات، وقدمت الصين مثل هذا العرض. وبالتأكيد سوف نحلل الاقتراح بدقة قدر الإمكان".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك