اليابان تأمل في الموافقة على استخدام حبوب فايزر كعلاج لكورونا

قال وزير الصحة الياباني شيجيوكي جوتو، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده تأمل في الموافقة الطبية على دواء باكسلوفيد لعلاج كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر بحلول منتصف شهر فبراير الجاري.

وأوضح جوتو -خلال مؤتمر صحفي- أن اليابان توصلت إلى اتفاق نهائي مع شركة الأدوية الأمريكية لشراء جرعات باكسلوفيد لمليوني شخص بحلول نهاية هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية.

وأشار وزير الصحة الياباني إلى أنه بمجرد منح الموافقة الصيدلانية سيتم تسليم جرعات لـ40 ألف شخص على الفور.

يُشار إلى أن دواء باكسلوفيد عبارة عن حبوب تؤخذ عن طريق الفم وهو مزيج من عقارين مضادين للفيروسات، وأظهرت التجارب السريرية أن هذا الدواء يوفر فرصة كبيرة في منع دخول المستشفى والوفيات فهو يقلل من هذه المخاطر بنسبة 88 بالمائة للمرضى الذين تناولوا الدواء في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض مقارنة بأولئك الذين تلقوا علاجا آخر، وهو دواء يمنع الفيروس التاجي من التكاثر في الجسم، ويوصي باستخدامه مرتين في اليوم لمدة خمسة أيام.