أعلن اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان، استمرار العمل بأحكام تيسيرات السداد على العملاء المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد"، وذلك حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022.

وأشار، في بيان، إلى قرار شركة تنمية الريف المصرى الجديد بضرورة قيام جميع المنتفعين ممن سبق لهم التعاقد بكل المناطق التى تقع تحت ولايتها -فيما عدا منطقة المغرة- والذين يرغبون فى الاستفادة المشار إليها عاليه، باستيفاء جميع الإجراءات والمستندات القانونية والمالية قبل الميعاد المشار إليه 30 يونيو القادم.

وأكد أنه لن يتم قبول أى طلب أو إجراء بعد انتهاء هذه المدة المشار إليها، لافتا إلى أن عدم قيام المنتفع باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن سيعتبر إقرارا منه بعدم الرغبة فى الاستفادة من هذه التيسيرات، وتسري بشأنه الأحكام والشروط الواردة فى العقد المبرم معه.