مسافرون: إلغاءات من بعض الدول وتأثيرات سلبية لأوميكرون على السياحة المصرية

مستثمرون يقترحون حلولا للتغلب على تأثيرات متحور كورونا على السياحة

قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، إن أزمة جائحة كورونا مازالت تلقي بظلالها على قطاع السياحة خاصة مع تزايد الإصابات بالسلالة الجديدة أوميكرون سريعة الانتشار في الدول الأوروبية التي نستهدف جذب سياحة لمصر منها مثل روسيا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها.

وأضاف الدكتورعاطف عبد اللطيف، فى تصريحات صحفية، أن كل التوقعات كانت تشير إلى وجود موسم سياحي شتوي قوي جدا هذا العام ولكن تراجعت هذه التوقعات للأسف خلال شهر ديسمبر الماضى ومازالت مستمرة حتى الآن، وذلك نتيجة لتزايد الإصابات بكورونا في أوروبا وإلغاء عدد من شركات الطيران لرحلاتها لبعض الوجهات وتأجيل الأفواج السياحية إلى توقيتات أخرى لحين انحسار موجة كورونا الحالية التي تضرب أوروبا والعالم.

وأكد أن تراجع الحركة السياحية وإشغالات الفنادق أحدث حالة من الارتباك في وفاء الفنادق والمنتجعات السياحية بالتزاماتها وسداد مستحقات المصالح الحكومية المختلفة أو عمليات التطوير والتجديد المستمرة لاستقبال المعدلات السياحية المنتظرة خلال الفترة القادمة.

ودعا إلى ضرورة إرجاء المستحقات الحكومية لدى القطاع السياحي إلى ٦ شهور لحين استقرار الحركة السياحية مع توسع البنوك في إقراض القطاع السياحي باشتراطات اكثر مرونة وتحفظ ايضا اموال البنوك.

وأكد أن الإشغالات السياحية بالفنادق ستظل متأثرة بكورونا حتى نهاية فبراير طبقا للحجوزات المعلنة ومن الممكن أن تبدأ في العودة تدريجيا خلال شهر مارس وتحقيق طفرة ملموسة خلال ابريل القادم مع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة وانحسار أوميكرون.

واقترح أن بجانب الاهتمام بالسوق الأوروبي يجب وضع برامج سياحية قوية لجذب السياحة العربية والمصريين بالخارج الذين يفضلون قضاء أجازة نصف العام الدراسي في مصر من خلال برامج تجمع بين السياحة الترفيهية والثقافية وعروض على تذاكر الطيران وتخفيضات مناسبة بالفنادق والمنتجعات.

وأشار إلى ضرورة منح تسهيلات في تصاريح دخول اليخوت لمصر لأن هناك الكثير من ابناء الخليج يفضلون زيارة مصر باليخوت الخاصة بهم ويفضلون الإقامات الطويلة والتواجد في إطار أسري.

وأكد عاطف عبد اللطيف أن ظهور علاج لفيروس كورونا مؤخرا والتوسع في التطعيم بلقاح كورونا عالميا وفي مصر يعطي امل جديد لعودة السياحة بشكل ملموس خلال أبريل القادم ويدعم خطط القطاع السياحي في التوسع وعمليات الإحلال والتطوير.