قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، اليوم، بالسجن المؤبد لعاطل وشهرته "الأسطورة"، بعد التخلص من صديقه بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين"، خلال حضوره حفل زفاف بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية.



وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كل ‏من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبد الهادي، في القضية رقم 9081 لسنة 2021 جنايات مركز المطرية، والمقيدة برقم 190 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.



وكان المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "حسام ح. ح. إ"، وشهرته "الأسطورة"، 30 سنة، عاطل ومقيم بقرية العصافرة مركز المطرية محافظة الدقهلية، لاتهامه بقتل المجني عليه "السيد عبده محمد الدياسطي"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وطعنه به طعنة واحدة استقرت بصدره من الناحية اليسرى.



وأكد عبد الله السيد جمال سليمان، 43 سنة، مدرس، أنه حال تواجده بحفل عرس أبصر تجمعا من الأهالي وباستبيان الأمر أبصر طعن المتهم للمجني عليه بسلاح أبيض"سكين" طعنة واحدة استقرت بصدرة من الناحية اليسرى محدثا إصابته التي أودت بحياته.



وثبت بتقرير الصفة التشريحية أنه بفحص جثة المجني عليه تبين وجود إصابة طعنية حيوية حديثة واقعة بمقدمة الصدر، لتحدث قطعا بعضلة القلب ونزيف دموي جسيم داخل تجويف الصدر.