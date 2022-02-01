تعرف على أسعار العملات فى بداية تعاملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 17.46 للشراء، و17.58 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 21.00 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، كما استقر الدينار الكويتي ليسجل نحو 51.60 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر صرف اليورو 13 قرش ليسجل 17.55 جنيه للشراء، و 17.73 جنيه للبيع، كما صعد سعر الجنيه الإسترليني 8 قروش ليسجل 21.01 جنيه للشراء، وبنحو 6 قروش لسعر البيع ليسجل 21.22 جنيه.

فيما استقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما ارتفع الدينار الكويتي 4قروش ليسجل 49.69 للشراء، وبنحو قرشين لسعر البيع ليسجل 51.99 جنيه.

ووفقًا لتعاملات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو 13قرش ليسجل 17.55 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع، وارتفع الجنيه الإسترليني 8قروش ليسجل 21.01 جنيه للشراء، وبنحو 6قروش لسعر البيع ليسجل 21.22 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.65 جنيه للشراء، فيما ارتفع لسعر البيع بنحو قرشين ليسجل 51.99 جنيه.