ماني: علينا التضحية من أجل فوز السنغال في كل المباريات

صرح ساديو ماني، مهاجم المنتخب السنغالي، بإنه سعيد بتقديم التضحيات من أجل منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وقاد ساديو ماني، منتخب بلاده في مباراة نصف نهائي كأس الأمم، كأساسي، أمام غينيا الاستوائية، رغم تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس قبل أيام قليلة، بعد صدام عنيف مع حارس مرمى الرأس الأخضر في مباراة دور الـ16.

ورغم المطالبة بعدم مشاركته أمام غينيا الاستوائية والهجوم ضد السنغال لاستمراره في اللعب أمام الرأس الأخضر بعد الإصابة، فإن ماني لعب مباراة الأمس بأكملها وصنع الهدف الأول، في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح أسود التيرانجا.

وقال ماني في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "إنها وظيفتي، أن أكون جاهزا للعب في كل مكان، يجب أن أفعل ذلك لأنني أعتقد أنه مهم حقا بالنسبة لي".

وأضاف: "من المهم بالنسبة للأولاد أن يتأكدوا من فوزنا بالمباراة، لذلك للفوز عليك أن تفعل كل شيء وتقدم كل التضحيات الضرورية".

واستكمل: "أعتقد أن كل المباريات بالنسبة لي هي الأفضل، بالطبع أعرف أن الناس دائمًا ما يبحثون عن كرة قدم جيدة ومحاولة خلق الفرص والتسجيل وهذا طبيعي".

وتابع: "ولكن كلاعب كرة قدم لا يمكنك توقع هذا طوال الوقت، القيام بذلك دون الفوز لا معنى له".

واختتم ماني تصريحاته قائلًا: "لدينا الوقت الكافي للتحضير ومشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بمنتخب بوركينا، والتحسين من رؤيتنا لأن ذلك مهم".

ويلتقي منتخب السنغال مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، الأربعاء المقبل في نصف النهائي.