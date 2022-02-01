دل بوترو يعود إلى ملاعب التنس لأول مرة منذ عامين ونصف

يُسجل بطل فلاشينج ميدوز السابق الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو عودته الى ملاعب كرة المضرب لأول مرة منذ عامين ونصف العام، وذلك حين يشارك الأسبوع المقبل في دورة بوينوس أيرس بحسب ما أعلن المنظمون.

وغاب ابن الـ33 عاماً عن الملاعب منذ إصابته بكسر في الركبة في يونيو 2019 خلال مشاركته في دورة كوينز الإنجليزية.

وخضع الأرجنتيني الذي وصل في تصنيف المحترفين الى المركز الثالث في صيف 2018، لأربع عمليات جراحية في ركبته بسبب تلك الإصابة التي جعلته يتراجع في تصنيف "أي تي بي" الى المركز 757.

وأعلن منظمو دورتي بوينوس أيرس وريو التي تقام بعدها بأسبوع، عن توجيه بطاقة دعوة الى اللاعب الذي توج بطلاً لفلاشينج ميدوز عام 2009 والذي تعرض أيضاً لكسر في ركبته خلال دورة شنجهاي للماسترز في أكتوبر 2018 بعدما عانى قبلها من إصابات متعددة في الرسغ تطلبت أيضاً إجراء أربع عمليات جراحية.

ويعود اللقب الأخير والثاني والعشرين في مسيرة الأرجنتيني الى دورة إنديان ويلز للماسترز عام 2018، فيما تعود مشاركته الأخيرة في دورة بوينوس أيرس الى عام 2006 حين كان في السابعة عشرة من عمره حيث خرج من الدور الأول على يد المصنف أول عالمياً سابقاً الإسباني خوان كارلوس فيريرو.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب ديل بوترو عن رغبته في العودة الى الملاعب من خلال المشاركة في دورة بوينوس أيرس.