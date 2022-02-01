في الساعات الأولى من عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب دخل طفل صغير بإرادة كبيرة يبلغ من العمر ٨ سنوات، قد حرمه الله نور البصر ومنحه البصيرة؛ بلا أنف لكن حاسة اللمس تزن الذهب من دقتها، جميل بروحه وبما يقدمه، أطلقوا عليه الطفل المعجزة بإرادته وإصراره، هو الطفل الأزهري محمد أحمد سيد.

الطفل الموهوب يتمتع بصوت عذب جميل يتلو به القرآن الذي يحفظ منه الكثير وينشد به الأناشيد والابتهالات، ألهم زوار جناح الأزهر بمعرض الكتاب الحماس والسعادة، فما أن بدأ يتلو القرآن وينشد الابتهالات حتى احتفى به جناح الأزهر لاعتزازهم بهذا الطفل النابغة العبقري.

وقالت والدته " يبلغ محمد ٨ سنوات، مرت علينا وسط إحباط كبير من الأطباء بصعوبة أن يعيش .. فالكل أجمع على استحالة أن يعيش ولو لأسبوع واحد حيث ولد بدون عينين ولا أنف وكان لديه ثقب في القلب"، متابعة "هذه كانت كلمات كل الأطباء، لكن مع أب وأم محتسبين وصابرين وراضيين بما أراد الله، يكون الوضع مختلف فتغير حال الطفل وأصبح بحق نعمة كبيرة من الله".

وأكملت حديثها " مع الوقت أصبح محمد يعطينا كل يوم درسًا وعبرة، وخصوصا مع مواجهته الكثير من التنمر"، وعن أصعب المواقف التي واجهتها قالت "عدم قبول أي مدرسة له ورفضهم رفضا قاطعا له متعللين بعلل كلها تحمل تنمر أو شفقة"، مضيفة " ناشدت الجميع وكل المسؤولين على أن يقوم أحدهم بإقناع أي مدرسة لإلحاق ابني ولكنها كلها محاولات باءت بالفشل، وفقدت الأمل تماما خاصة وأن ابني جاوز سن المدرسة بعامين".

وتابعت " لكن يشاء الله أن يثلج قلبي ويملأ الفرح أسرةً صابرةً وراضية، فيجمعني لقاء بمعلمة من الأزهر الشريف فأخبرتها بمأساتي بعدم استطاعتي أن ألحق نجلي بالدراسة" موضحة " أبلغتني بأن الأزهر بابه مفتوح ولم ولن يغلقه أبدا في وجه أحد، وفوجئت في المساء باتصال هاتفي من أحد المعلمين بالأزهر يطلب مني إحضار ورق نجلي لإلحاقه بالأزهر الشريف، فكانت المفاجأة الأجمل والهدية الأرقى، موجهة الشكر للأزهر الذي حقق حلم حياتها بقبول نجلها".

أما الطفل الأزهري محمد فقال" والدتي كانت تعطيني الهاتف وبعض أجهزة الصوت موجود عليها القرآن فتعلمت تشغيل هذه الأجهزة وبدأت أحفظ من خلالها القرآن وبعض الابتهالات والأناشيد الدينية والوطنية".

وعن أمنياته قال:" أحلم بأن أكون منشدًا وقارئًا للقرآن الكريم، وأرجو من الجميع ألا يتنمروا عليَّ، لأن ذلك يحزنني ويحزن والدتي .. أنا إنسان مثلكم".