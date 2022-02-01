القباج: تنفيذ برامج التوعوية للوقاية الإدمان بالمناطق بديلة العشوائيات

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الصندوق للوقاية من الإدمان في منطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر خلال الشهرين الماضين.

وقالت القباج، إنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" كما يتم تنفيذ برامج التوعية أيضا فى مناطق "الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وإسطبل عنتر وبشاير الخير وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد".

وأشارت القباج، إلى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني منطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر، وخاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة بحدائق أكتوبر وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.

وأضافت القباج أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني منطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل.

من جهته، أوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه يتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة عن أضرار الإدمان تستهدف المراحل العمرية المختلفة لبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بهدف تمكينهم من رفض ومقاومة إغراءات الوقوع في براثن المخدرات.

وفيما يتعلق بخدمات العلاج والتأهيل، أشار عثمان إلى تجهيز عيادة تابعة للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية من أبناء منطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر والمناطق المجاورة، وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن "16023"، مع وضع برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادة والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض.