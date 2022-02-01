 تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 2.7% خلال ديسمبر الماضي - بوابة الشروق
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تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 2.7% خلال ديسمبر الماضي

علم اليابان
علم اليابان
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 8:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 8:55 ص

 أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع معدل البطالة في اليابان خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 7ر2%، بعد ارتفاعه في الشهر السابق إلى 8ر2%.

جاء معدل البطالة أقل من التوقعات التي كانت 8ر2% وهو نفس معدل البطالة المسجل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبلغ معدل الوظائف المتاحة بالنسبة إلى الباحثين عن عمل خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي 16ر1 وظيفة لكل باحث عن عمل وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين وأعلى من المعدل المسجل في الشهر السابق وكان 15ر1 وظيفة لكل باحث عن العمل.


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