أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع معدل البطالة في اليابان خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 7ر2%، بعد ارتفاعه في الشهر السابق إلى 8ر2%.

جاء معدل البطالة أقل من التوقعات التي كانت 8ر2% وهو نفس معدل البطالة المسجل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبلغ معدل الوظائف المتاحة بالنسبة إلى الباحثين عن عمل خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي 16ر1 وظيفة لكل باحث عن عمل وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين وأعلى من المعدل المسجل في الشهر السابق وكان 15ر1 وظيفة لكل باحث عن العمل.